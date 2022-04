Bildung

Die NRW-AfD hält am mehrgliedrigen Schulsystem, offenen Ganztags- und Förderschulen fest. Sie fordert die Einführung einer Schuluniform, Schule soll ein neutraler Ort „ohne weltanschauliche oder religiöse Kleidungsbotschaften“ sein. Positive oder negative Auffälligkeiten im Sozial- und Arbeitsverhalten sollen nach Meinung der AfD auf dem Zeugnis dokumentiert werden. Unter dem Punkt „altersgemäße Sexualerziehung“ betont die AfD: „Arbeitsmaterialien, die die Kinder zwingen, sich in andere sexuelle Identitäten hineinzuversetzen, lehnen wir als unzulässige Bevormundung ab.“ Gendertheorie sei ein „ideologisches Konstrukt“ und gehöre nicht in Lehrpläne.