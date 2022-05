Landtagswahl NRW 2022​: Dann kommen die ersten Hochrechnungen und Wahlergebnisse​

Düsseldorf Mit Spannung werden sie erwartet: die Ergebnisse der Landtagswahl am 15. Mai in NRW. Bis die Wahlergebnisse feststehen, kann es den ganzen Abend dauern. Wir erklären, ab wann erste Hochrechnungen zu erwarten sind und warum die endgültigen Zahlen erst spät kommen.

Am Sonntag, 15. Mai, wird in ganz Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Mit Spannung werden die Ergebnisse der Landtagswahl am Abend erwartet. Alle wichtigen Informationen zur Landtagswahl NRW finden Sie hier . Bereits im Vorfeld haben Experten Prognosen aufgestellt, Umfragen in der Bevölkerung haben erste Trends gezeigt, wer die Wahl gewinnen könnte. Doch am Wahltag selbst kann dann alles anders kommen.

Bis das endgültige Wahlergebnis feststeht, kann es oft Stunden dauern. Denn wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, fängt für die zahlreichen Wahlhelfer die eigentliche Arbeit erst an. Sie zählen die Stimmen aus - und das kann dauern. Hinzu kommen die vielen Wahlbriefe, die in den Briefwahlbüros ausgezählt werden. Die Briefwahlvorstände müssen alle eingegangenen Unterlagen auf Richtigkeit prüfen. In der Vergangenheit ist die Anzahl an Briefwählern zudem stetig gestiegen. So wählt beispielsweise beinahe jeder dritte Düsseldorfer Wahlberechtigte in diesem Jahr per Brief. Köln meldete bereits vor wenigen Tagen einen Briefwahl-Rekord. Ein konkretes Ergebnis kann mitunter erst in der Nacht bekannt gegeben werden.