Ampel aber nicht ausgeschlossen : Lindner will Schwarz-Gelb in NRW fortsetzen

FDP-Chef Christian Lindner würde gerne Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen fortsetzen. (Archiv) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin/Düsseldorf FDP-Chef Christian Lindner strebt in NRW eine Fortsetzung der Regierung mit der CDU an. „Das ist unser Wahlziel dort“, sagte Lindner am Montag in Berlin. Die Bildung einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen schloss Lindner zugleich aber nicht aus.

Voraussetzung dafür sei, dass sich die FDP in einer solchen Regierung inhaltlich wiederfinde. „Es muss eine Politik der Mitte sein“, sagte Lindner. Die Liberalen stünden „nicht für alles zur Verfügung“. Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Zur Wahl in Schleswig-Holstein am vergangenen Sonntag sagte Lindner, das Ergebnis sei nicht so ausgefallen wie von der FDP erhofft. Es habe für die Liberalen allerdings „schwierige Rahmenbedingungen“ gegeben, sagte der Parteichef auch mit Blick auf die Popularität des wiedergewählten Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU. Die Christdemokraten hatten die Wahl zum Kieler Landtag deutlich gewonnen. Auf sie entfielen 43,4 Prozent. Die SPD kam nur noch auf 16,0 Prozent. Neue zweitstärkste Kraft sind die Grünen mit 18,3 Prozent, die FDP verlor 5,1 Punkte auf 6,4 Prozent.

(kag/Reuters)