In diesem Jahr findet die Landtagswahl in NRW statt. Wie auch schon bei der letzten Landtagswahl wählen die Bürgerinnen und Bürger in drei gleichmäßig aufgeteilten Wahlkreisen, den dritten Wahlkreis teilt sich Bielefeld mit Gütersloh. Der Überblick über die Parteien und ihre Direktkandidaten.

Ralf Nettelstroht (CDU) für den Wahlkreis Bielefeld I.