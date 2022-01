Wagner ist am 12. Juni 1964 in Unkel im nördlichen Rheinland-Pfalz geboren. Nach seinem Fachabitur hat er in Bielefeld Sozialpädagogik studiert.

Wagner ist geschäftsführender Gesellschafter einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für psychisch Erkrankte im Kreis Minden-Lübbecke. Im Frühjahr geriet er in der Debatte um Impfvordrängler in die Schlagzeilen.