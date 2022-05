Landtagswahl 2022 in NRW : SPD mit schlechtestem Landtagswahlergebnis in NRW

Die SPD geht als einer der Verlierer aus der Landtagswahl hervor. Was ein Politologe für das schlechte Abschneiden verantwortlich macht und in welchen Wahlkreisen die SPD am meisten Stimmen holen konnte.

Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam die CDU bei der Landtagswahl auf 35,7 Prozent der Stimmen. Damit geht die Partei als klarer Sieger hervor. Die SPD rutschte dagegen um 4,5 Prozentpunkte auf 26,7 Prozent ab und erzielte ihr bisher schlechtestes Landtagswahlergebnis in NRW.

Die Wahlbeteiligung fiel bei der diesjährigen Landtagswahl mit 55, 5 Prozent auf einen historischen Tiefstand. Laut Politik-Professor Klaus Schubert von der Uni Münster habe die SPD ihre Klientel schlecht mobilisieren können. Womöglich sei es hier auch ein Fehler gewesen, dass SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty gegen Ende des Wahlkampfes noch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eingebracht habe. Scholz werde von manchen als „eher schwach und wenig entscheidungsfreudig“ angesehen. „Das mag einige aus der SPD-Klientel abgehalten haben, abzustimmen“, meinte Schubert in einer ersten Analyse kurz nach der Landtagswahl.

In welchen zehn Wahlkreisen die SPD in NRW trotzdem am stärksten war, zeigen wir in dieser Übersicht.

