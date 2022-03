Grünen-Chefin Mona Neubaur : Eine Räubertochter aus Bayern in der NRW-Landespolitik

Foto: B90/Grüne NRW

Düsseldorf Mona Neubaur will die Grünen als Spitzenkandidatin in NRW zurück an die Macht führen. Ein Gespräch über ihren Werdegang aus dem 188-Seelen-Dorf Oberpeiching ins Zentrum der nordrhein-westfälischen Landespolitik.