Wahl in Nordrhein-Westfalen : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Wuppertal wissen müssen

Wuppertal Auch in Wuppertal wird am 15. Mai der NRW-Landtag gewählt. Alle Infos zu den örtlichen Wahlkreisen und Kandidaten sowie zu den Resultaten der Landtagswahl 2017 finden Sie hier.

Wer NRW in den kommenden fünf Jahren regieren wird, entscheidet sich nach der Landtagswahl am 15. Mai. Auch die Bürger im Bergischen Städtedreieck sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Hier die wichtigsten Fakten rund um die Wahl in der Stadt Wuppertal.

Was wird im Mai überhaupt gewählt?

Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslandes. Die Bürger und Bürgerinnen von NRW wählen im Mai Abgeordnete, die in den Landtag ziehen. Dort kontrollieren sie die Arbeit der Landesregierung oder beschließen Gesetze. Der Landtag von NRW hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Aktuell besteht er aus 199 Abgeordneten, von denen 100 der CDU oder der FDP angehören. Eine denkbar knappe Mehrheit für den seit kurzem regierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Wie bei der Bundestagswahl können alle Wahlberechtigten mit ihrer Erststimme einen Direktkandidaten wählen. Mit der Zweitstimme wählen sie eine Partei.

Welche Wahlkreise gehören zu Wuppertal?

234.000 Menschen sind in Wuppertal wahlberechtigt. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die vor dem 15. Mai 2004 geboren wurden, also am Wahltag volljährig sind. Insgesamt gibt es in NRW 128 Wahlkreise, drei davon gehören zur Stadt Wuppertal. Die Wahlkreise fassen folgende Orte zusammen:

Wann haben die Wahllokale in Wuppertal geöffnet?

Das gesamte Wuppertaler Stadtgebiet ist in 221 Stimmbezirke mit ebenso vielen Wahlräumen (an 155 Wahlraumstandorten) eingeteilt. Am Wahlsonntag sind die Lokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Welcher Wahlbezirk in welchem Wahlraum zugeteilt ist, sehen Sie hier. Wer am Wahltag verhindert ist, kann bereits im Vorfeld die Briefwahl beantragen und seine Stimme entweder im Wahlamt oder per Brief abgeben. Bis zum 23. April sollen alle Wahlberechtigten ihre Wahlunterlagen erhalten haben.

Welche Direktkandidaten können in Wuppertal über die Erststimme gewählt werden?

In jedem der drei Wuppertaler Wahlkreise wird jeweils ein Direktmandat vergeben. Dieses geht an die Kandidatin oder den Kandidaten mit den meisten Erststimmen. Das sind die Bewerber der Bundestagsparteien in Wuppertal:

Wahlkreis 32 Wuppertal I : Rainer Spiecker (CDU), Andreas Bialas (SPD), Marcel Hafke (FDP), Hartmut Beucker (AfD), Andreas Zawierucha (Grüne), Emel Köse (Linke).

: Rainer Spiecker (CDU), Andreas Bialas (SPD), Marcel Hafke (FDP), Hartmut Beucker (AfD), Andreas Zawierucha (Grüne), Emel Köse (Linke). Wahlkreis 33 Wuppertal II : Hans-Jörg Herhausen (CDU), Dilek Engin (SPD), Alexandra Trachte (FDP), Martin Liedtke-Bentlage (AfD), Marc Schulz (Grüne), Kai Merkel (Linke).

: Hans-Jörg Herhausen (CDU), Dilek Engin (SPD), Alexandra Trachte (FDP), Martin Liedtke-Bentlage (AfD), Marc Schulz (Grüne), Kai Merkel (Linke). Wahlkreis 34 Wuppertal III – Solingen II: Anja Vesper-Pottkamp (CDU), Josef Neumann (SPD), Jessica Bremes (FDP), Otto Feist (AfD), Eva Miriam Fuchs (Grüne), Till Sörensen-Giebel (Linke).

Welche Parteien stehen über die Zweitstimme zur Wahl?

Unter anderem sind die Parteien zugelassen, die jetzt schon im Landtag vertreten sind, also CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD. Neben etablierten Parteien wie der Linkspartei, werden auch zum Beispiel Die Partei, Volt oder Die Basis auf dem Wahlzettel stehen.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2017 in Wuppertal?

An der Wahl beteiligten sich in der Stadt Wuppertal 62 Prozent der Wahlberechtigten und lag damit unter dem landesweiten Ergebnis von 65,2 Prozent.

Wie haben die Parteien in Wuppertal 2017 abgeschnitten?

Die SPD wurde 2017 mit 36,22 Prozent der Zweitstimmen (NRW: 30,9) stärkste Kraft in Wuppertal. Die CDU kam auf 29,97 Prozent (NRW: 33). Es folgten die Grünen mit 10,03 Prozent (NRW: 6,4), die FDP mit 8,6 Prozent (NRW: 12,6) und die AfD mit 7,38 Prozent (NRW: 7,4).

