Landtagswahl in NRW : „Cashcamp“ und „Flowback“ – Wahlprogramme oft unverständlich

Landtagswahl in NRW

Am 15. Mai wird in NRW gewählt. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf/Stuttgart Es geht um „Public Value-Privileg“, um „Frack-Fluid“ und den „Gender-Budgeting-Ansatz“. Alles klar? Kostproben aus den Wahlprogrammen der NRW-Parteien zeigen: Einiges bleibt darin unverständlich. Laut Wissenschaftlern ist das auch Strategie.

Wortungetüme, Fremdwörter und überlange Bandwurmsätze machen die Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl in NRW laut Studie für viele Menschen schwer verständlich. Begriffe wie „One-Stop-Agency“ (CDU) oder „Hyperscaler“ (SPD) bleiben für die meisten Wähler damit faktisch ebenso nichtssagend wie „Bürger*innenmedien-Kompetenzprojekte“ (Grüne) oder auch das „Cashcamp“ der FDP, wie eine Analyse der Uni Hohenheim ergeben hat. „Seit der letzten Wahl haben die Parteien nicht dazu gelernt“, hieß es in dem am Montag veröffentlichten „Hohenheimer Verständlichkeitsindex“.