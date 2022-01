Landtagswahl 2022 in NRW : Das ist AfD-Spitzenkandidat Markus Wagner

Landtagswahl 2022 in NRW

Minden-Lübbecke Der Fraktionschef der nordrhein-westfälischen AfD Markus Wagner ist gleichzeitig auch Spitzenkandidat bei der anstehenden Landtagswahl. Das ehemalige CDU-Mitglied geriet in der Debatte um Impfvordrängler in die Schlagzeilen.

Die nordrhein-westfälische AfD hat ihren Fraktionsvorsitzenden Markus Wagner zum Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl im Mai 2022 bestimmt. Der 57-Jährige ist seit 2013 Mitglied in der AfD.

Schon als junger Mensch war der gebürtige Rheinland-Pfälzer politisch aktiv und trat bereits im Alter von 18 Jahren der CDU bei. 1996 verließ Wagner die Christdemokraten und wandte sich rechtskonservativeren Parteien zu: zunächst der rechtspopulistischen „Schill-Partei“ (Partei Rechtsstaatlicher Offensive), in der er unter anderem als Bundesvorsitzender fungierte. Später war er auch bei der Partei Rechte Mitte HeimatHamburg aktiv. Beide Parteien existieren heute nicht mehr.

Das sind die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in NRW

Abstimmung im Mai 2022 : Das sind die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in NRW

Bereits im Jahr nach seinem AfD-Beitritt wurde er 2014 zum Kreistagsabgeordneten im Kreis Minden-Lübbecke gewählt, wo er auch heute noch wohnt. 2017 gelangte er über die Landesliste in den nordrhein-westfälischen Landtag.

Wagner, der in Bielefeld Sozialpädagogik studierte, ist seit 1993 geschäftsführender Gesellschafter einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für psychisch kranke Menschen. Im Frühjahr 2021 geriet er in die Schlagzeilen, weil er in dieser Einrichtung nicht nur sich selbst und seine Frau, sondern auch seinen damals 16-jährigen Sohn hat impfen lassen – entgegen der festgelegten Priorisierung.