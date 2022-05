Aufgeheizte Luft : Fernseh-Moderatoren kommen im NRW-Landtag ins Schwitzen

Im NRW-Landtag war es ziemlich warm. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Durch die vielen Menschen und die Fernsehtechnik war die Luft im NRW-Landtag bis in den Abend hinein stickig und heiß. So bereitete sich ARD-Moderator Jörg Schönenborn kurz vor seinem Auftritt in der Tagesschau nur im Hemd vor.

Am Nachmittag und Abend der Landtagswahl sind die Fernseh-Moderatoren im Düsseldorfer Landtag ins Schwitzen gekommen. Durch die vielen Menschen und die Fernsehtechnik war die Luft im Gebäude bis in den Abend hinein stickig und heiß. So bereitete sich ARD-Moderator Jörg Schönenborn kurz vor seinem Auftritt in der Tagesschau um 20 Uhr nur im Hemd vor - sein Sakko zog er erst kurz vor Beginn der Sendung über. ARD-Moderatorin Ellen Ehni tat es ihm mit ihrem Blazer gleich. Im WDR-Fernsehstudio gegenüber fächerte sich Moderator Hendrik Hübschen mit seinen Moderationskarten frische Luft zu.

(kag/dpa)