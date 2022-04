Angeblich Wahlkampfauftritt in Gelsenkirchen gestört : AfD erstattet Anzeige gegen Kirchengemeinden wegen Glockengeläuts

Gelsenkirchen Don Camillo in Gelsenkirchen? Einem Medienbericht zufolge hat die AfD in Gelsenkirchen eine evangelische und eine katholische Kirchengemeinde wegen andauernden Glockenläutens bei einer Wahlkampfveranstaltung angezeigt.

Hintergrund: Beim Wahlkampfauftakt der AfD in NRW vor rund einer Woche in Gelsenkirchen hatten in beiden Kirchtürmen in der Nähe des Platzes die Glocken andauernd geläutet. Eine dpa-Reporterin wurde Zeugin davon. Mindestens bei der evangelischen Emmaus-Gemeinde war das Läuten kein Zufall: Sie hatte vorher via Facebook zur Veranstaltung „Bimmeln und beten“ geladen, die offiziell als „Protestveranstaltung gegen Hetze und Ausgrenzung“ angekündigt wurde.