Friedensforscher Tobias Debiel im Interview : „Der Krieg hat uns schon erreicht“

Flüchtlinge aus der Ukraine sitzen im Untergeschoss des Berliner Hauptbahnhofs. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Interview Düsseldorf Vielen Menschen macht der russische Überfall auf die Ukraine Angst – das zeigen die Ergebnisse der „NRW Check“-Umfrage. Aber welche Kriegsfolgen kommen nun tatsächlich auf uns zu? Im Interview sagt Friedensforscher Tobias Debiel, wo er die größten Herausforderungen sieht.

Wir stehen vor einer Reihe von Problemen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Die Energiepreise, die Preissteigerungen allgemein. Worin sehen Sie im Moment die größte Gefahr für gesellschaftliche Verwerfungen?

Debiel Ich glaube, dass die Energiepreise diese Gefahr in sich bergen. Die sind ja schon gestiegen, gerade an der Zapfsäule. Wir sind extrem abhängig von russischem Erdgas, aber auch von Erdöl und von Steinkohle. Da brauchen wir Kompensationsmaßnahmen. Die Flüchtlingszahlen werden auch steigen. Deutschland ist davon zwar nicht so stark betroffen wie die unmittelbaren Nachbarländer, aber die Zahlen täuschen etwas, weil in Deutschland und NRW viele Menschen einfach ohne Visum bei Familien untergekommen sind. Die Hilfsbereitschaft ist allerdings so groß, dass ich denke, das wird kein ernsthaftes Problem schaffen.

Glauben Sie das auch langfristig? Im Moment gibt es eine riesige Welle der Solidarität – wie tragfähig ist die in der Zukunft?

Debiel Das hängt ganz stark davon ab, ob man bereit ist zu integrieren und nicht gleich darauf zu schielen, wann die ukrainischen Flüchtlinge in ihr Land zurückkehren können. Kurzfristig ist es ganz wichtig, auf Kriegstraumata zu achten. Das wird mitunter vernachlässigt, gerade bei Kindern. Dann wird es darum gehen, frühzeitig ins Bildungssystem zu integrieren. Aber ich denke, die Integration ist insgesamt zu schaffen, weil wir bei der ukrainischen Bevölkerung ein hohes Maß an Qualifikation haben und der deutsche Arbeitsmarkt dafür offen ist. Schwieriger wird aber gewiss die Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Wir sehen einen heftigen Meinungsumschwung in der Sicherheitspolitik: Große Zustimmung für Aufrüstung und Waffenlieferungen. Wie erklärt sich das?

Tobias Debiel, stellvertretender Direktor des Instituts für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen. Foto: Jochen Hippler

Debiel Ich glaube, es ist tatsächlich die Schockwirkung. Man hat Wladimir Putin viel zugetraut. Aber ein derart offener Aggressionskrieg mit einer entsprechenden Rhetorik hat wohl viele in ihren schlimmsten Befürchtungen bestätigt oder diese übertroffen. Es gibt ein Selbstverteidigungsrecht der Ukrainer. Von daher verwundert mich die Befürwortung der Rüstungsexporte nicht. Allerdings ist auch wichtig, welche Waffensysteme geliefert werden. Kampfjets bergen etwa eine hohe Eskalationsgefahr. Bei den Rüstungsausgaben hat wohl die Äußerung, die Bundeswehr sei „blank“, eine Art zweiten Schock hervorgerufen. Allerdings glaube ich, dass sich die wenigsten vorstellen können, was 100 Milliarden Euro wirklich bedeuten.

Sehen Sie auch darin eine gesellschaftliche Gefahr? Denn alles Geld, das für Waffen ausgegeben wird, kann an anderer Stelle, etwa für Bildung oder Straßenbau, eben nicht mehr investiert werden.

Debiel Es wird – und das ist ja fast schon ein Treppenwitz – unter einem FDP-Finanzminister weitere Verschuldungen geben. Das engt die Spielräume ein, und ich würde völlig zustimmen, dass gerade bei der Frage der Sozialausgaben und Bildungsausgaben dadurch Engpässe entstehen können. Man muss sich jetzt also fragen: Wo können Steuerprivilegien abgebaut werden? Wo können Subventionen vermindert werden? Diese Debatte muss beginnen, und die Antworten müssen sozial asymmetrisch sein zu Ungunsten der Reicheren. Ansonsten verlieren wir einen Teil der Gesellschaft. Jetzt muss es ans Eingemachte der besserverdienenden Schichten gehen. Die Situation kann nicht auf dem Rücken der ohnehin Marginalisierten ausgetragen werden - die dann auch in Gefahr stehen, Parteien zu wählen, die nicht mehr dem demokratischen Spektrum zugehörig sind.

Info Tobias Debiel forscht und lehrt an der Uni Duisburg-Essen Zur Person Der Politologe Tobias Debiel ist Professor für Internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen. Forschungsschwerpunkte Staatsversagen und Weltordnungspolitik; Gewaltstrukturen und Entwicklungschancen im Zeitalter der Globalisierung; UN-Friedensoperationen im Rahmen von Global Governance; Staatsbildung und gewaltsame Konflikte; Strukturelle Stabilität und Menschliche Sicherheit in Subsahara-Afrika; Förderung von Good Governance unter den Bedingungen von Staatsversagen; State-Building in Nachkriegsgesellschaften

Eine Mehrheit der Menschen glaubt, dass die Sanktionen gegen Russland überhaupt nicht wirken werden. Warum gibt es trotzdem so eine große Unterstützung für die Maßnahmen?

Debiel Sanktionen haben eine nicht unwichtige symbolische Wirkung. Sie zeigen Zusammenhalt. Sie zeigen, dass man etwas moralisch Verwerfliches verurteilt. Und das ist auch wichtig, wenn es keine unmittelbaren Folgen hat. Aber ich glaube zugleich, dass sich hier viele Menschen täuschen. Das bestehende Wirtschaftsmodell in Russland wird mittelfristig extrem unter Druck kommen. Ich glaube, dass ein Großteil der Befragten skeptischer ist, als das notwendig ist.

Unsere Umfrage „NRW-Check“ hat gezeigt: 60 Prozent der Menschen fürchten, dass der Krieg Deutschland erreichen könnte. Ist das eine irrationale Angst?

Debiel Das hängt davon ab, was wir unter ,erreichen‘ verstehen. Der Krieg hat uns schon erreicht – über die Flüchtlinge. Er betrifft uns über steigende Energiepreise. Er wird höhere Schulden verursachen. Es gibt auch eine ernsthafte nukleare Eskalationsgefahr – wenn uns der Krieg auf diese Weise erreichen würde, dann wäre das ein verheerender Ausgang. Ich interpretiere die hohen Zahlen in der Befragung so, dass die Menschen wirtschaftliche und humanitäre Folgen meinen und nicht, dass der Krieg unmittelbar nach Deutschland kommt.

Offenbar sind viele Menschen bereit, sich einzubringen, um diese humanitären Folgen abzufangen.