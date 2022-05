Am 15. Mai dürfen die Menschen in NRW wählen gehen. So auch die Bürger in Hückeswagen, welcher zum Wahlkreis 23 Oberbergischer Kreis I gehört. Dazu zählen auch Gummersbach, Lindlar, Marienheide und Wipperfürth. Sie entscheiden mit ihrer Erststimme, welcher Kandidat als Abgeordneter in den NRW-Landtag einziehen darf. Sieben Direktkandidaten stehen im Wahlkreis 23 (Oberbergischer Kreis I) zur Wahl.

Christian Berger (CDU) für den Wahlkreis Oberbergischer Kreis I.