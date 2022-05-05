Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: CDU NRW In diesem Jahr findet die Landtagswahl in NRW statt. Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 40 Mettmann IV für ein Direktmandat zur Wahl. Der Überblick über die Parteien. Martin Sträßer (CDU) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: SPD NRW Cüneyt Söyler (SPD) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: FDP NRW Thomas Sterz (FDP) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: Grüne NRW Dr. Esther Kanschat (Grüne) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: dpa/Christoph Soeder Birgit Onori (Die Linke) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: dpa/Markus Scholz Josef Ehrentraut (AfD) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: Die Piraten Martin Schwarz (Die Piraten) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei) Marcel Stubbe (Bündnis C) für den Wahlkreis Mettmann IV. Die Kandidaten der Landtagswahl 2022 in Velbert, Wülfrath und Mettmann im Überblick Foto: dpa/Julian Stratenschulte Horst Dotten (Internationalistisches Bündnis) für den Wahlkreis Mettmann IV. Auch interessant Landtagswahlen NRW 2022 : Die Dürener Kandidaten für die Landtagswahl NRW im Überblick Landtagswahlen NRW 2022 : Die Dortmunder Kandidaten für die Landtagswahl NRW im Überblick zurück weiter