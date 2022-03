„NRW-Check“ vor der Landtagswahl : So ist das Stimmungsbild bei den jungen Menschen in NRW

Immerhin 46 Prozent der in einer Forsa-Umfrage befragten 18- bis 29-Jährigen wussten, dass die NRW-Landtagswahl im Mai stattfindet. Foto: Roland Keusch Bildjournalist Gerdastr. 7 42897 Remscheid/Roland Keusch

Düsseldorf Der „NRW-Check“ vor der Landtagswahl liefert spannende Einblicke in die Gedanken der Bürger zur Lage im Land. Wie 18- bis 29-Jährige über die Corona-Pandemie, innere Sicherheit und den Ukraine-Krieg denken, dürfte ältere Menschen überraschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maurice Zurstraßen

Jungen Menschen in NRW sehen nach wie vor in der Corona-Pandemie das größte Problem derzeit. Das sehen laut einer Umfrage der NRW-Tageszeitungen 42 Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen so. Zum Vergleich: Bei den über 60-Jährigen sind es nur noch 32 Prozent. Auch bei der Frage hinsichtlich einer Impfpflicht in Deutschland gehen die Meinungen auseinander. Während die über 60-Jährigen sich mit großer Mehrheit für eine Impfpflicht aussprechen (71 Prozent), sind nur 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen dafür. 41 Prozent in dieser Altersgruppe sind dagegen.

Am 15. Mai steht die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Wichtig bei der Wahlentscheidung ist eigentlich die Landespolitik, dennoch kann die Politik auf Bundesebene ein wichtiger Einflussfaktor sein. Während Jüngere beide Ausrichtungen ungefähr gleich gewichten, verlagert sich die Gewichtung mit steigendem Alter immer mehr in Richtung Landespolitik. 46 Prozent der über 60-Jährigen finden diese wichtiger als die Politik auf Bundesebene. Nur 15 Prozent dieser Altersgruppe sehen es anders. Ältere Menschen zeigen sich auch zufriedener mit der Arbeit der Landesregierung in NRW als die jüngeren Menschen. 49 Prozent der über 60-Jährigen stehen 39 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gegenüber.

Angesichts des Krieges in der Ukraine stellt sich in Deutschland die Frage, wie das Land ausreichend mit Energie versorgt werden kann. Für 2030 ist der vollständige Ausstieg aus der Kohleenergie geplant. Die über 60-Jährigen sind knapp mehrheitlich für einen späteren Ausstieg (52 Prozent). Die 18- bis 29-Jährigen wollen hingegen eher am geplanten Ausstieg festhalten (66 Prozent). Von den über 60-Jährigen sind nur 38 Prozent dieser Ansicht.

Foto: Martin Ferl Infos So tickt NRW - Umfragen zu Corona, Landtagswahl und Energiewende

Der Klimawandel wird parallel dazu ebenfalls von jungen Menschen als sehr bedrohlich angesehen. 56 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe denken so, bei den 30- bis 44-Jährigen sind es hingegen nur 37 Prozent.

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat Bundeskanzler Scholz entschieden, 100 Milliarden Euro in die deutsche Bundeswehr zu investieren. Ältere Menschen finden diese Entscheidung richtig: 81 Prozent der über 60-Jährigen sind dafür. Bei den Jüngeren stößt die Entscheidung auf weniger Zustimmung: Nur 67 Prozent der 18- bis 29-Jährigen teilen diese Einschätzung. Auch die Wirkung der Sanktionen wird je nach Alter unterschiedlich eingeschätzt. Während die Älteren eher davon ausgehen, dass die Sanktionen des Westens gegen Russland Wirkung erzielen werden (51 Prozent der über 60-Jährigen), glauben jüngere Menschen weniger daran (37 Prozent der 18- bis 29-Jährigen). Ältere Menschen gehen auch eher davon aus, dass der Krieg in der Ukraine auch Deutschland erreichen könnte als die Jüngeren: 63 Prozent der über 60-Jährigen haben Angst, dass dieses Szenario eintritt. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 52 Prozent.