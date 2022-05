Nach der NRW-Wahl : SPD und Grüne sprechen am Freitag miteinander

Düsseldorf Nach der Landtagswahl wird weiter geredet: Nach dem Treffen von CDU und Grünen am Mittwoch kommen nun am Freitag Spitzenvertreter von SPD und Grünen zusammen. Es geht um ein informelles „Vorfühlen“ zwischen den Parteien.

SPD und Grüne haben gemeinsam mitgeteilt, dass sie als nächstes informell zusammentreffen. Anders als in Sondierungsgesprächen geht es bei diesen ersten Unterredungen, die jetzt laufen, noch nicht um die Details der Programme. „In der Regel ist das eine Form des atmosphärischen Aufbaus“, ordnete ein Sprecher der SPD die Sache ein. Deshalb könnten die Treffen auch personell unterschiedlich besetzt stattfinden – es sollen Leute zusammenkommen, bei denen man davon ausgeht, dass sie einen vernünftigen Draht zueinander finden können. Trotzdem sei es für die Beteiligten auch in den jetzt laufenden Vorgesprächen wichtig, um ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu wissen: „Die Verhandelnden gehen da inhaltlich gut vorbereitet rein“, so der Sprecher. Und er erklärt weiter: „Die demokratischen Parteien haben sich verabredet, dass alle mal miteinander reden, und so wird das jetzt auch sein.“