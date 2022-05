Mehr Lehrkräfte, mehr Polizisten, mehr Windräder : Das sind die Details des Wahlprogramms der NRW-CDU

Köln Am Samstag hat auch die letzte der großen Parteien ihr Programm für die NRW-Landtagswahl vorgestellt. Die CDU will besonders bei der inneren Sicherheit und der Bildung ansetzen. Wir haben die Details für Sie zusammengefasst.

In dem 109 Seiten langen Programm unter dem Titel „Machen, worauf es ankommt!“ legt die NRW-CDU die Akzente auf innere Sicherheit und Bildung . Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine schlägt sich nieder. Der russische Einmarsch markiere einen „historischen Einschnitt“, heißt es in der Präambel. „Er ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, auf Freiheit und Demokratie.“

Innere Sicherheit: Jährlich sollen 3000 neue Polizistinnen und Polizisten statt bisher 2500 eingestellt werden. Clanmitgliedern sollen Führerscheine und Autos entzogen werden können. Polizisten sollen mit Bodycams und Elektroschockern (Taser) ausgestattet werden. Kriminalität im Internet soll mit „Cybercops“ bekämpft werden. Die CDU will zudem die Online-Durchsuchung einführen - also verdeckt in den Daten von Verdächtigen ermitteln.

Bildung: Die Christdemokraten wollen ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr einführen und 10 000 zusätzliche Lehrkräfte in der neuen Legislaturperiode einstellen. Jedes Schulkind soll ein digitales Endgerät für den Unterricht bekommen. Im Handwerk will die CDU Meisterausbildung mit einem „Meister-Bonus“ in Höhe von 3000 Euro fördern. Die CDU will auch eine Frauenquote in landeseigenen Betrieben einführen und 100 neue Professuren für Künstliche Intelligenz und Quantencomputing schaffen.