Stamp wurde am 21. Juni 1970 in Bad Ems geboren. Nach dem Abitur studierte er Politikwissenschaft, Philosophie und Vergleichende Religionswissenschaften in Bonn. 2011 folgte eine Promotion an der Universität Potsdam. Er arbeitete anderthalb Jahre im Büro des früheren Bundestagsabgeordneten und Bundesaußenministers Guido Westerwelle.