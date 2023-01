Gemeinsame Erklärung Landtagspräsidenten besorgt über wachsenden Antisemitismus

NRW-Landtagspräsident André Kuper (CDU) sagte: „In Europa ist kein Platz für Antisemitismus. Wir Demokratinnen und Demokraten stehen hier in Brüssel und in unseren Hauptstädten zusammen auf gegen Hass und Hetze.“ Jüdisches Leben sei bunt und vielfältig und mit seinen Zeichen und Traditionen Teil der europäischen Kultur. „Es gehört in unsere Parlamente, in unseren Alltag und in unsere Nachbarschaften.“