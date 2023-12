Terror, Energiekrise, Demokratie unter Druck „Wir müssen raus aus dem Krisenmodus“

Kuper Die Demokratie befindet sich im Moment in einem Stresstest. Wir erleben erneut ein Jahr der Multi-Krisen: Russland führt weiter Krieg gegen die Ukraine, dazu der fürchterliche Terrorangriff der Hamas auf die Zivilbevölkerung in Israel. Energiekrise und Inflation führen bei vielen Bürgern zu Existenzängsten. Und da haben wir über Klimawandel, KI und Digitalisierung noch gar nicht gesprochen. Wir bekommen heute alles intensiv mit: direkt, ungefiltert, live. Die Terror-Propaganda der Hamas reicht bis in die Smartphones unserer Kinder. Diese Gleichzeitigkeit und Atemlosigkeit überfordert uns.