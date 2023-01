Landtag verlangt entschiedeneres Vorgehen Ein Masterplan für die Kindergesundheit

SPD-Fraktion-Vize Lisa-Kristin Kapteinat begründete die Notwendigkeit eines solchen Antrags gegenüber unserer Redaktion so: „Kinder und Jugendliche gehören mit zu den größten Leidtragenden der Corona-Pandemie. Auch wenn die Maßnahmen gegen das Virus sich auf einer Abschiedstournee befinden, stehen wir bei der Aufarbeitung und dem Kampf gegen die Langzeitfolgen insbesondere für junge Menschen erst noch am Anfang.“ Mediziner hätten immer wieder drauf hingewiesen und forderten zu Recht von der Politik eine umfassende Strategie für bessere Kinder-Gesundheit. „Das gilt für psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten genauso wie für den Wiederauf- und Ausbau sozialer Einrichtungen als Anlaufstellen für die Freizeitgestaltungen.“ Kapteinat zufolge gebe es in manchen Städten und Gemeinden durch Corona ja gar keine Jugendclubs mehr, in die die jungen Menschen gehen könnten. „Sportvereine haben ebenso unter Corona-Einschränkungen gelitten, und viele Kinder und Jugendliche haben deshalb ihren Verein verlassen.“ auch in die Isolation führen kann.“