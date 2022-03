Kommission legt Bericht vor : Wie NRW sich künftig selbst versorgen soll

Düsseldorf Eine Kommission des Landtags hat sich damit befasst, wie Landwirtschaft sich verändern muss. Nun gibt es konkrete Konzepte für mehr Anbauflächen in NRW. Und die SPD sagt: Es braucht viel mehr Vermarktung in der Region.

Die SPD wiederum legt ein Positionspapier vor, in dem sie ein Konzept für die Ausweitung der „regionalen Wertschöpfung“ entwirft. Eine der Kernideen darin: Für die Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln in den Landstrichen, in denen sie auch produziert werden – was die Versorgung sichern soll und Vertriebswege verkürzt – braucht es beispielsweise Mühlen zum Mahlen und Reinigen von Getreide oder Ölsaaten, es braucht Schlachthöfe, Keltereien, Molkereien und dergleichen. Heute sind diese Einrichtungen häufig auf wenige Anbieter im In- oder Ausland konzentriert. Die SPD sieht es als politische Aufgabe, das zu ändern. Dass Landwirte sich am Weltmarkt orientieren müssten „führt dazu, dass unsere Umwelt leidet und die Landwirtschaft von dem, was sie produziert, nicht mehr wirklich leben kann“, so Annette Watermann-Krass, Sprecherin der SPD-Fraktion in der Kommission