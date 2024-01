Sitzung im Düsseldorfer Landtag Wüst fordert Zivilcourage gegen alltäglichen Rechtsextremismus

Die breite Protestwelle gegen Rechtsextremismus war im Landtag Thema einer Aktuellen Stunde. Allein in NRW waren am vergangenen Wochenende mehr als 100 000 Menschen in vielen Städten auf die Straße gegangen und hatten gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert. Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass Rechtsextremisten im November bei einem Treffen in Potsdam besprochen hatten, wie man eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft dazu bringen könnte, das Land zu verlassen. Bei dem Treffen waren auch einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion.