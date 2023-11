Hitzige Debatte „Das war Mist im Bund“ – Landtag streitet über Haushaltskrise

Olaf Lehne warf dem Sozialdemokraten und auch der FDP vor, von den eigenen Versäumnissen im Bund abzulenken: „Die Ampel in Berlin hat vom Bundesverfassungsgericht für ihre Haushaltspolitik eine beispiellose Klatsche bekommen“, sagte er. Jetzt fehlten 60 Milliarden Euro in der Kasse. „Und hinter denen stehen konkrete Zusagen an die Bürgerinnen und Bürger sowie an die Unternehmen, die mit einem ungedeckten Scheck bezahlt wurden.“ Die Landtagsopposition versuche nun, die Fehlleistungen der Ampel auf die Landesregierung zu projizieren. Lehne sprach von einem durchschaubaren Manöver, mit dem politische Geländegewinne auf Kosten des Vertrauens erzielt werden sollten. Die Vorwürfe Baers, zu wenig für die Bildung zu tun, wies der CDU-Haushälter entschieden zurück. Mit 22 Milliarden Euro stehe jeder fünfte Euro für das Thema zur Verfügung.