Landtag Düsseldorf: Armin Laschet kritisiert Absage an Mevlüt Cavusoglu

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Laschet bedauert in einem Zeitungsbeitrag, dass zum Gedenken an den Solinger Brandanschlag vor 25 Jahren der türkische Außenminister Cavusoglu nicht im Düsseldorfer Landtag sprechen darf.

„Nur wegen der Anwesenheit des - auf ausdrücklichen Wunsch der Familie eingeladenen - türkischen Außenministers ein gemeinsames Gedenken im Landtag zu verhindern, ist beschämend“, schreibt Laschet (CDU) in einem Gastbeitrag in der „ Westdeutschen Zeitung “.

„Trauer keine Gelegenheit für Wahlkampf“

Laschet würdigte, dass Außenminister Heiko Maas (SPD) mit seinem türkischen Kollegen in Solingen am kommenden Dienstag gemeinsam der Opfer dieses Verbrechens gedenke. „Auch ihm ist klar, dass die Trauer keine Gelegenheit für Wahlkampf bietet. Das ist auch meine Position.“ In der Düsseldorfer Staatskanzlei finde eine Gedenkfeier mit Familie Genç im Beisein des türkischen Außenministers und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) statt. „An diesem Tag muss das Gedenken im Mittelpunkt stehen und der parteipolitische Streit draußen bleiben.“

Am 29. Mai 1993 hatten vier rechtsextreme Jugendliche Brandsätze in das Haus der Familie Genç in der Unteren Wernerstraße in Solingen geworfen und zwei Töchter, zwei Nichten und eine Enkelin des Ehepaars Mevlüde und Durmus Genç getötet. Gürsün İnce (27) und Saime Genç (4) erlagen ihren Verletzungen nach einem Sprung aus dem Fenster, Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12) und Hülya Genç (9) verbrannten in den Flammen. Die Täter wurden 1995 zu Haftstrafen von zehn bis 15 Jahren verurteilt. Alle vier leben seit Jahren wieder in Freiheit.