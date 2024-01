Proteste in NRW Landtag diskutiert über Anti-AfD-Demonstrationen

Die breite Protestwelle gegen die AfD beschäftigt am Mittwoch den nordrhein-westfälischen Landtag. CDU, SPD, Grüne und FDP haben dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Allein in NRW waren am vergangenen Wochenende mehr als 100 000 Menschen in vielen Städten auf die Straße gegangen und hatten gegen die AfD und für die Demokratie demonstriert - unter anderem etwa in Köln, Dortmund, Bonn oder Bochum. Anlass für die auch bundesweiten Demos war ein Treffen von Rechtsradikalen im November in Potsdam.