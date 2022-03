Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine : Landtag debattiert über Aufnahme von Geflüchteten in NRW

Düsseldorf Der Landtag hat zwei Top-Themen auf seiner Agenda: Wie können die Kommunen die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine stemmen? Und wie kann und muss die Bevölkerung in NRW noch vor dem Coronavirus geschützt werden?

Der Landtag erörtert am Mittwoch (10 Uhr), welche Folgen die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine und das Ende vieler Corona-Schutzmaßnahmen für Nordrhein-Westfalen haben werden. SPD und Grüne haben eine Aktuelle Stunde beantragt, um von der Landesregierung Antworten einzufordern, wie sie die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge konkret unterstützen will. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) befindet sich noch immer in Corona-Isolation in Israel und kann nicht an der Plenarsitzung teilnehmen.