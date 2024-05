Angriffe auf Wahlkämpfer „Wer sich heute engagiert, braucht zu viel Mut“

Am Mittwoch hat der Düsseldorfer Landtag über die jüngsten Angriffe auf Europa-Wahlkämpfer debattiert. In einer von allen Fraktionen beantragten Aktuellen Stunde wurde mehrfach das Bild bemüht, dass in der Gesellschaft etwas ins Rutschen gekommen und Unsagbares inzwischen sagbar geworden sei; dass Gewalt gegen Politiker, aber auch Ordnungs- und Rettungskräfte, leider inzwischen zum Alltag gehörten. Neben den jüngsten Angriffen auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden und zwei Grünen-Politiker in Essen wurde als dramatischer Höhepunkt von Vertretern unterschiedlicher Parteien der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) herangezogen.