Corona-Krise : Landkreise müssen Quarantäne kontrollieren

Düsseldorf/Berlin Die NRW-Regierung setzt bei den Regeln für Heimkehrer aus dem Ausland auf Freiwilligkeit.

In der Nacht zum Karfreitag ist eine neue Quarantäne-Regelung für Einreisen nach Deutschland in Kraft getreten. Danach muss sich jeder grundsätzlich 14 Tage in seiner Wohnung aufhalten, wenn er mehrere Tage im Ausland war. Er darf auch keinen Besuch empfangen. Die Bundespolizei unterstützt die regionalen Behörden bei der Verteilung von Flyern. Die Verordnung betrifft die Reisenden nicht nur auf dem Land, sondern auch auf dem See- und Luftweg.