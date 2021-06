Software für Gesundheitsämter : Landkreise weisen Pinkwarts Sormas-Darstellung zurück

Düsseldorf Der Digitalminister wies jüngst darauf hin, dass erst zehn von 53 Gesundheitsämtern die Software vom Helmhotz-Institut nutzen. Die Landkreise wehren sich nun. Sie hätten das Ministerium auf Probleme wie etwa schlechten Support vonseiten des Dienstleisters hingewiesen. Auch funktioniere der Austausch von Daten nicht.

(maxi) Die Landkreise in NRW fühlen sich angesichts der nur schleppenden Einführung des Corona-Meldesystems Sormas in den Gesundheitsämtern von der Landesregierung in ein falsches Licht gerückt. Am Dienstag sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Martin Klein, unserer Redaktion: „Es gibt weiterhin noch technische Probleme, die den Einsatz von Sormas in den Gesundheitsämtern erschweren. Insbesondere fehlen weiterhin wichtige Schnittstellen zu bestehenden Infektionsschutzgesetz-Fachanwendungen, die die Gesundheitsämter für ihre Arbeit benötigen.“