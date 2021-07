„Wegen geringer Zahl schwerer Krankheitsverläufe“ : Land setzt Inzidenzstufe 3 bis zum 19. August aus

Düsseldorf Das NRW-Gesundheitsministerium hat erneut still und heimlich die Coronaschutzverordnung angepasst. Die strengere Inzidenzstufe 3 wird bis zum 19. August nicht mehr angewandt. Profiteur ist die Stadt Solingen.

In der aktuellen Coronaschutzverordnung, die das Ministerium von Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag auf seiner Website veröffentlichte, heißt es, „aufgrund der geringen Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Krankenhauseinweisungen“ werde vorläufig bis zum 19. August keine Zuordnung zur Inzidenzstufe 3 erfolgen. „Im Fall von erheblichen lokalen Infektionsgeschehen prüfen die betroffenen Kreise und kreisfreien Städte gemeinsam mit dem Ministerium die Erforderlichkeit von gesonderten Regelungen“.In Kommunen mit der Inzidenzstufe 3 wäre die Bewirtung in Innenräumen beispielsweise untersagt.