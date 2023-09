Einsparungen Landesregierung in NRW heizt freiwillig weiter nur bis 19 Grad

In NRW habe der Kabinettsbeschluss von damals aber „weiterhin Bestand“, so ein Sprecher der Staatskanzlei. Der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB), der für die Immobilien fast aller Ministerien zuständig ist, will laut einer Sprecherin „die entsprechenden Empfehlungen und Maßnahmen zum energieoptimierten Betreiben von Landesdienstgebäuden“ in allen Liegenschaften umsetzen. Dazu gehören auch Verwaltungsgebäude, Polizeistationen oder Gefängnisse.