Rüge vom Landesrechnungshof Massive Kritik an Sportstätten-Förderung in NRW

Bolzen auf dem Acker statt auf dem Kunstrasenplatz, Regen, der vom Tennishallendach auf die Plätze tropft, vom Wurzelwerk zerfurchte Tartanbahnen – wer sich im Breitensport in NRW tummelt, kennt die Probleme vieler in die Jahre gekommener Sportstätten. Mit einem groß angelegten Förderprogramm wollte die damalige schwarz-gelbe Landesregierung ab 2019 das Problem in den Griff bekommen. Unter dem Titel „Moderne Sportstätten 2022“ wollte sie rund 300 Millionen Euro in die Fläche bringen. Nach Angaben der Landesregierung sind seit Förderstart für 4820 Maßnahmen vom Land aktuell rund 292 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden.