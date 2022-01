Landesparteitag der NRW-FDP : Schulministerin Gebauer verteidigt Beamtenstatus für Lehrkräfte

Köln Ein weiterer Vorschlag der Jungen Liberalen stieß beim Landesparteitag der FDP in NRW auf wenig Gegenliebe. Schulministerin Gebauer sieht jedoch die Gefahr, dass Lehrer ohne Aussicht auf den Beamtenstatus in Nachbarländer abwandern.

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will den Beamtenstatus von Lehrkräften nicht abschaffen. „Wenn wir den Anreiz des Beamtenstatus abschaffen, dann wandern im Zweifelsfalle unsere Lehrkräfte hier aus Nordrhein-Westfalen in die benachbarten Bundesländer ab“, sagte sie am Samstag bei einem digitalen Parteitag der nordrhein-westfälischen FDP.