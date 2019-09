Wahlprogramm vor der Kommunalwahl : Landeschef Hartmann bringt NRW-SPD auf Linkskurs

Bochum Die Partei will Hartz-IV abschaffen, stattdessen eine Grundsicherung einführen und die Rolle des Staates auch in der Wohnungspolitik wieder stärken. Bundesumweltministerin Schulze: Beim Klimaschutz auch kleine Einkommen berücksichtigen.

SPD-Landeschef Sebastian Hartmann hat seine Partei ein Jahr vor den NRW-Kommunalwahlen auf einen klaren Schwenk nach Links eingeschworen. „Wir setzen die Segel auf Rot Pur“, sagte Hartmann am Samstag auf dem außerordentlichen Landesparteitag in Bochum, das gelte auch für den Bund. Die Partei müsse endlich wieder anfangen, sozialdemokratische Politik zu machen. Dieser Parteitag stimme nicht nur über ein bisschen Kosmetik ab, sondern „wir stellen uns grundlegend neu auf“.

„Wir müssen den Grund und Boden der Spekulantenhand entreißen und in öffentliches Eigentum überführen“, rief Hartmann den 450 Delegierten zu. Es sei keinem Busfahrer zu vermitteln, dass er sich in der Innenstadt keine Wohnung mehr leisten könne. Ebenso wenig könne eine Schülerin verstehen, warum sie schlechtere Aufstiegschancen hat, nur weil sie aus einem vermeintlichen Problemviertel stamme.

Hartmann distanzierte sich zugleich von der großen Koalition in Berlin: „Um den Weg zu ‚Rot Pur‘ zu gehen, brauchen wir keine Koalition mit der CDU“, sagte der vor einem Jahr in das Amt gewählte Landesvorsitzende aus Bornheim bei Bonn. Die Diskussion um die Regierungsbeteiligung der SPD habe die Partei viel zu oft daran gehindert, über Inhalte zu streiten. Über die Groko würden die Mitglieder im Dezember entscheiden.

Die bevorstehende Wahl des SPD-Bundesvorsitzenden wird von manchem in der Partei auch als Abstimmung über die Groko verstanden. Aus NRW treten drei Kandidaten-Duos an. Auf dem Ticket des Landesvorstandes sind es der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Saskia Esken, die sich bereits gegen eine weitere Beteiligung der SPD an der Groko ausgesprochen hatte. Hartmann forderte die Genossen auf, sich klar von Rechtspopulisten zu distanzieren: „Wählt niemals Feinde der Demokratie in irgendwelche Ämter, auch nicht als Ortsvorsteher. Wir rücken keinen Millimeter nach rechts.“