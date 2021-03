Kostenpflichtiger Inhalt: Juli-Chef Alexander Steffen : „Fitness-Studios sofort öffnen“

Alexander Steffen, Vorsitzender der Jungen Liberalen in NRW. Foto: David Renz Foto: David Renz

Interview Düsseldorf Der Chef der FDP-Jugendorganisation in NRW fordert im Interview Lockerungen beim Sport, in den Schulen, Unis und im Handel. Und kritisiert die Rolle der FDP in der Landesregierung.