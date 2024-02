Öffentlichkeit im Januar informiert Land wusste seit Oktober von Weichmachern in Kinderurin

Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (Lanuv) untersucht regelmäßig seit 2011 in einer Kita-Studie Urin von Kleinkindern auf gefährliche Stoffe. Als Reaktion auf die Recherchen einer RTL-Journalistin nahm das Lanuv den Test auf MnHexP mit in seine Kita-Studie auf. Das Testverfahren gibt es erst seit 2019. Die Ergebnisse des Jahrgangs 2020/21 teilte die Behörde dem Ministerium laut dem Bericht am 19. Oktober mit. Das Lanuv untersuchte dann die Urinproben des Jahrgangs 2017/18 ebenfalls auf den Stoff hin, dabei wurde die Substanz in geringerem Umfang gefunden. Dieses Ergebnis wurde dem Ministerium am 19. Dezember mitgeteilt. Die Öffentlichkeit wurde erst am 31. Januar vom Lanuv informiert.