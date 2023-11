Folgen des Nahostkonflikts Land für mehr Sicherheitskräfte in jüdischen Einrichtungen

Seit Jahren gebe es die Verabredung, dass jüdische Einrichtungen in NRW durch personelle und bauliche Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden. Der Bedarf werde durch das Innenministerium über die örtliche Polizeibehörde in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und der jeweiligen Einrichtung festgestellt. Dann findet eine baufachliche Prüfung zur Umsetzung durch das Bauministerium statt. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb realisiert dann die Maßnahmen. Der BLB stellt das dann dem Bauministerium in Rechnung.