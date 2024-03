Spielräume nutzen Land und Kommunen verhandeln über Details zur Bezahlkarte in NRW

Mit der Bezahlkarte soll unter anderem verhindert werden, dass Asylbewerber Geld an Schlepper oder an ihre Familie oder Freunde ins Ausland transferieren – Überweisungen sollen deshalb generell nicht möglich sein. In anderen Bundesländern gibt es, anders als in NRW, bereits Projekte und Versuche mit solchen Karten. In Bayern startet dem dortigen Landesinnenministerium zufolge im März ein Pilotversuch in drei Landkreisen. In Thüringen gibt es sie schon in einigen Landkreisen, im Stadtstaat Hamburg werden seit rund zwei Wochen Bezahlkarten an Asylsuchende ausgegeben.