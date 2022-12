Explodierende Energiekosten Land und Kommunen stimmen auf holprigen Wohngeld-Start ein

Kurz vor dem Start des neuen Wohngeldes am 1. Januar haben Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung erklärt, dass es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Auszahlung kommen werde. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) knöpfte sich zudem die Bundesregierung vor, die erst in der vergangenen Woche erklärt hatte, man könne Anträge formlos auch per E-Mail oder gar am Telefon stellen. „Diese Empfehlung ist unseriös“, sagte die Ministerin. Ein Online-Antrag über den Wohngeldrechner oder ein schriftlicher Antrag in der Wohngeldstelle sei immer nötig. „Wenn es vor Ort nicht so schnell gehen wird – mit hoher Wahrscheinlichkeit –, lassen Sie den Frust bitte nicht an den Sachbearbeitern aus“, verlangte die CDU-Politikerin. „Die können da am wenigsten für.“