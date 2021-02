Düsseldorf : Land soll private Corona-Apps testen

Der Rapper Smudo von den Fantastischen Vier ist an der Entwicklung der App Luca beteiligt. Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf In einer Stadt und einem Kreis sollen nach dem Willen von Schwarz-Gelb Lösungen zur Kontaktverfolgung erprobt werden. Damit würden laut CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen auch Öffnungen jenseits einer 50er-Inzidenz möglich.

Die NRW-Regierungsfraktionen von CDU und FDP wollen zügig verschiedene Nachverfolgungs-Apps privater Anbieter in Modellregionen testen. Welche Apps das sein werden, ob Luca oder Recover, sei am Ende egal, sie müssten aber vergleichbare Funktionen haben und dieselben Standards etwa beim Datenschutz erfüllen, sagte CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen unserer Redaktion. Am Dienstag hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) persönlich mit dem Musiker Smudo (Die Fantastischen Vier) telefoniert und später ein Plädoyer für dessen Luca-App gehalten. Das löste Frust bei konkurrierenden Anbietern aus.