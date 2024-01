Zentrale Unterbringung Land schafft Platz für 400 Geflüchtete in Dortmunder Ex-Hotel

Bis zu 400 Asylbewerber werden künftig in einem ehemaligen Hotel in Dortmund untergebracht. Die neue Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes Nordrhein-Westfalen kann noch in dieser Woche die ersten Geflüchteten beherbergen. Das Hotelmobiliar wurde ausgetauscht, sodass die Zimmer mit jeweils bis zu vier Menschen bewohnt werden können, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung. Die Einrichtung wurde am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Betreuung der Geflüchteten wird das Deutsche Rote Kreuz übernehmen. Auch ein Sicherheitsdienst ist eingesetzt.