Ärger um Soforthilfe-Rückzahlung : Land reagiert auf Kritik von Kleinunternehmern

Düsseldorf Die Aufforderung einen Teil oder die komplette Soforthilfe zurückzuzahlen, hatte viele Firmen unerwartet getroffen. Die Landesregierung will nun beim Bund offene Fragen klären – etwa zur Behandlung der Personalkosten.

Eigentlich sollte die Corona-Soforthilfe von Bund und Land Unternehmern schnell und unbürokratisch 4,5 Milliarden Euro in die Kassen spülen, um ihnen so durch die Pandemie zu helfen. Doch in den vergangenen Tagen hatte sich der Unmut zahlreicher Firmeninhaber Bahn gebrochen. Grund waren Abrechnungen, die das Land zum Ende des Förderzeitraums verschickt hatte. Wer die Hilfen zu unrecht beantragt hatte, etwa weil er sie zur Deckung von Personalkosten benutzt hatte, wurde zu Rückzahlung aufgefordert.