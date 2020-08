Politische Mitbestimmung : Land ruft Migranten zu Integrationsratswahlen am 13. September auf

Eine Wählerin wirft ihren Wahlschein in einem Wahllokal in die Wahlurne. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bodo Schackow

Düsseldorf Auch ausländische Bürger sollen in Nordrhein-Westfalen politisch mitbestimmen können. Bei den Kommunalwahlen können sie die Integrationsräte wählen. Das Land hofft auf eine starke Beteiligung.

Parallel zu den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. September sind landesweit Bürger mit Migrationshintergrund aufgerufen, ihre Vertreter für die Integrationsräte zu wählen. „Je höher die Wahlbeteiligung, desto größer ist die politische Akzeptanz“, sagte NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Integrationsräte sind die Interessensvertretungen von Migranten in den Kommunen.