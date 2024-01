Situation „schwer erträglich“ Land fordert Lösungen für die Zuglinie Niersexpress

Die Nutzer des Niersexpress sind von ständigen Störungen gebeutelt. Immer wieder gibt es Ausfälle in Stellwerken oder an Bahnübergängen, Softwareprobleme, defekte Wagen oder Personalengpässe. Pendler brauchen Stunden für Arbeitswege. Die Hochschule Rhein-Waal mit ihrem Standort in Kleve klagt, dass ihr Studierende abspringen. Nach Zählung des privaten Betreibers des Niersexpress, der Rhein-Ruhr-Bahn, sind im Dezember knapp 16 Prozent der Fahrten des RE10 komplett ausgefallen. In knapp zwei von drei Fällen habe es an der Infrastruktur gelegen. Unter anderem hatte Dauerregen einen Schaden ausgelöst, der die Linie für mehrere Tage komplett lahmlegte.