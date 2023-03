Fast 40 Millionen Euro Land NRW fördert Ausbau der Notstromversorgung in Pflegeheimen

Zur Verbesserung der Stromversorgung in Notsituationen stellt die Landesregierung Pflegeeinrichtungen und den Einrichtungen der Eingliederungshilfe in NRW fast 39,5 Millionen Euro zur Verfügung. Zu den geförderten Maßnahmen zählen die Anschaffung von Geräten zur Aufrechterhaltung eines Notbetriebes bei Ausfall der Stromversorgung sowie die notwendigen Ein- und Umbaumaßnahmen, wie das NRW-Gesundheits- und Sozialministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das Geld wird aus dem Sondervermögen des Landes zur „Bewältigung der Krisensituation infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ bereitgestellt.