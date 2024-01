Land NRW Bislang 3,8 Milliarden Euro für Fluthilfe bewilligt

Zweieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen hat das Land bislang 3,8 Milliarden Euro Hilfen für den Wiederaufbau bewilligt. Davon entfallen rund 781 Millionen Euro auf Privatleute, wie das NRW-Bauministerium in Düsseldorf auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Gut 80 Prozent dieser Mittel seien bis Ende 2023 ausgezahlt worden. Bisher hätten Bürger rund 24.000 Anträge gestellt, 5000 davon im vergangenen Jahr. 1400 Anträge seien noch in Bearbeitung.