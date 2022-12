Chaotisches Haushaltsverfahren: Neue Wende im NRW-Haushaltsstreit

Das sogenannte Drei-Säulen-Modell von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) enthält zudem für kleine und mittlere Unternehmen, die trotz der Strom- und Gaspreisbremse in Schwierigkeiten geraten, einen Härtefalltopf von 100 Millionen Euro. Der Hauptgeschäftsführer von Unternehmer NRW Johannes Pöttering, sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. „Eine pragmatische und unbürokratische Umsetzung kann bei manchem Unternehmen im Mittelstand einen Teil der Sorgen lindern.“ Klar sei aber auch, dass sich damit die erheblichen Konstruktionsfehler bei den bundesweiten Energiepreisbremsen bei weitem nicht ausgleichen ließen. „Hier sind weiterhin durchgreifende Verbesserungen im Bund und in Europa dringend erforderlich. Denn gerade der für unsere Wertschöpfungsketten so wichtige energieintensive industrielle Mittelstand in Nordrhein-Westfalen ist auf weitere Hilfen angewiesen, sonst drohen Produktionskürzungen und der Verlust von Arbeitsplätzen.“