Oragnisationen in der Krise : Land gibt Tafeln 1,4 Millionen Euro

Düsseldorf Wegen ausbleibender Spenden bei zugleich gestiegenen Koste und wachsender Nachfrage springt NRW ein. Neben einem Kühlfahrzeug für den Landesverband gibt es einen siebenstelligen Betrag. Auch andere Organisationen werden bedacht.

Laumann kündigte ein Hilfspaket in Höhe von rund zwei Millionen Euro für an. Davon gehen 1,4 Millionen Euro an die Tafeln, 600.000 Euro an Einrichtungen der Lebensmittelverteilung, die nicht Mitglied des Verbandes sind. Die Mittel sind Zweckgebunden und können sofort insbesondere für Strom-, Kraftstoff- und Heizkosten, Mieten, Verpackungsmaterial und diverse Verbrauchsgüter beantragt werden.